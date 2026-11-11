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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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11.11.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Vormittag Verluste

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 633,80 CHF.

Zurich Insurance
636.64 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 633,80 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'044 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Zurich Insurance-Aktie bis auf 633,00 CHF. Bei 634,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'516 Zurich Insurance-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 647,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 2,08 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zurich Insurance-Aktie 21,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,20 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 46,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.4824 19.03.2027 154751119
Long 12731.999 18.12.2026 141057114
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12731.999 20.11.2026 160008757
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1528 11.73 161357215
Long 12.4824 5.55 162067376
Long 21.22 2.13 162353649
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2719 12.89 158244718
Short 10.3512 6.68 156565081
Short 24.0226 1.27 162170541
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -47.90 114086076
Long 10 -10.03 142861648
Long 12 -18.59 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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23.09.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
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Short 16’567.64 8.85 S1BPHU
SMI-Kurs: 15’053.86 11.11.2026 17:31:24
Long 14’392.59 19.53 S1OTBU
Long 14’077.55 13.92 SABJEU
Long 13’457.54 8.87 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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