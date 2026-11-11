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11.11.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Mittwochmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zurich Insurance. Das Papier von Zurich Insurance gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 635,00 CHF abwärts.
Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 635,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'000 Punkten notiert. Der Kurs der Zurich Insurance-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 633,00 CHF nach. Bei 634,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 25'847 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.
Bei 647,00 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 521,00 CHF am 09.03.2026. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 17,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 30,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,20 USD je Zurich Insurance-Aktie. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zurich Insurance-Gewinn in Höhe von 46,00 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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