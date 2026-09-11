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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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11.09.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance präsentiert sich am Vormittag stärker

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Zuletzt konnte die Aktie von Zurich Insurance zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 587,00 CHF.

Zurich Insurance
589.02 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Zurich Insurance-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 587,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'785 Punkten steht. In der Spitze legte die Zurich Insurance-Aktie bis auf 589,40 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 588,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 7'001 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 6,64 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

Zurich Insurance-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 30,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 39,01 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zurich Insurance ein EPS in Höhe von 45,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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