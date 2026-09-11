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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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11.09.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gewinnt am Nachmittag an Boden

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 587,40 CHF zu.

Zurich Insurance
589.02 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 587,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'792 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Zurich Insurance-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 590,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 588,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80'541 Zurich Insurance-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 39,01 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 45,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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