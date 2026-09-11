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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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11.09.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagmittag freundlich

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagmittag freundlich

Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Zurich Insurance konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 589,60 CHF.

Zurich Insurance
589.02 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 589,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'821 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Zurich Insurance-Aktie sogar auf 590,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 588,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38'500 Zurich Insurance-Aktien.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 5,81 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 11,64 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 39,01 USD. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Zurich Insurance im vergangenen Quartal 16.06 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 45,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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