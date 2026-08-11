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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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11.08.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance wird am Nachmittag ausgebremst

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Das Papier von Zurich Insurance gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 587,20 CHF abwärts.

Zurich Insurance
589.99 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 587,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'606 Punkten realisiert. Die Zurich Insurance-Aktie sank bis auf 586,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 591,80 CHF. Zuletzt wechselten 60'789 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Bei 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF. Mit Abgaben von 11,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 39,18 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Zurich Insurance rechnen Experten am 12.08.2027.

Experten taxieren den Zurich Insurance-Gewinn für das Jahr 2026 auf 46,66 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4853 19.03.2027 154751114
Long 12.2417 17.12.2027 140829710
Long 1175.2 16.10.2026 158828410
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.2191 18.06.2027 158828324
Short 587.6 18.09.2026 150613106
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3912 11.01 154811679
Long 11.0868 6.37 156945261
Long 25.5478 1.24 158194579
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0795 10.89 143508395
Short 9.7933 7.11 142861036
Short 21.3673 1.73 159435570
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -43.56 114086076
Long 10 -9.02 142861648
Long 12 -11.80 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.38 SMYBKU
Short 15’520.45 13.81 SLWB8U
Short 16’085.87 8.95 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’575.25 11.08.2026 17:31:37
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’683.70 13.74 SZBKGU
Long 13’093.67 8.87 SXBT2U
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