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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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11.08.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagmittag mit Kurseinbussen

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 590,00 CHF.

Zurich Insurance
589.99 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 590,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'600 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 588,60 CHF. Bei 591,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 31'106 Stück.

Bei 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 13,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 39,18 USD. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Am 12.08.2027 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zurich Insurance einen Gewinn von 46,66 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Long 1178.8 16.10.2026 158828410
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.4319 18.06.2027 158828324
Short 1178.8 18.09.2026 150613106
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 24.1061 1.28 159435570
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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