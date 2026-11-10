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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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10.11.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Vormittag freundlich

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 635,80 CHF zu.

Zurich Insurance
634.84 CHF 0.71%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 635,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'048 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Zurich Insurance-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 636,40 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 633,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 6'863 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 647,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 1,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,20 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 09.02.2017. Zurich Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.06 Mrd. CHF gelegen.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Zurich Insurance veröffentlicht werden. Zurich Insurance dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 45,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1079 16.06.2028 157230688
Long 11.2964 18.06.2027 158193777
Long 253.04 20.11.2026 157924918
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1265.2 20.11.2026 160008757
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6589 13.32 156564325
Long 16.2205 4.20 161119288
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -47.57 114086076
Long 10 -10.00 142861648
Long 12 -18.07 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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20.10.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
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Short 15’844.74 13.84 SPBRSU
Short 16’534.48 8.95 SZBDZU
SMI-Kurs: 15’022.56 10.11.2026 10:52:26
Long 14’391.21 19.93 S6W4BU
Long 14’076.20 13.97 SIB29U
Long 13’456.24 8.90 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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