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10.11.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Vormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 635,80 CHF zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 635,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'048 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Zurich Insurance-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 636,40 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 633,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 6'863 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 647,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 1,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,20 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 09.02.2017. Zurich Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.06 Mrd. CHF gelegen.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Zurich Insurance veröffentlicht werden. Zurich Insurance dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.
In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 45,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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