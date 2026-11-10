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10.11.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 637,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 637,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'034 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Zurich Insurance-Aktie sogar auf 639,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 633,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 67'235 Zurich Insurance-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 647,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 1,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,21 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Zurich Insurance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 30,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,20 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.06 Mrd. CHF eingefahren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 45,99 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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