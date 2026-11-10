Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag gefragt

Um 12:28 Uhr ging es für das Zurich Insurance-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 638,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'057 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Zurich Insurance-Aktie bis auf 638,20 CHF. Bei 633,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'977 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 647,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,38 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,36 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,20 USD. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 16.06 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.06 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 45,99 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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