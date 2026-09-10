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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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10.09.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagvormittag gesucht

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagvormittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 589,00 CHF.

Zurich Insurance
586.07 CHF 0.14%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 589,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'840 Punkten steht. Die Zurich Insurance-Aktie legte bis auf 589,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 586,00 CHF. Zuletzt wechselten 3'962 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 626,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 6,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 13,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 39,01 USD. Im Vorjahr hatte Zurich Insurance 30,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. In Sachen EPS wurden 4,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 16.06 Mrd. CHF gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 45,77 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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