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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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10.09.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Zurich Insurance
586.43 CHF 0.20%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 588,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 591,40 CHF erreichte die Zurich Insurance-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 586,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 50'174 Zurich Insurance-Aktien.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von 6,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 39,01 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 CHF je Aktie generiert. Zurich Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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