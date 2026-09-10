Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance legt am Mittag zu

Das Papier von Zurich Insurance konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 587,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'803 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 589,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 586,00 CHF. Der Tagesumsatz der Zurich Insurance-Aktie belief sich zuletzt auf 22'722 Aktien.

Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 626,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 6,54 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 521,00 CHF am 09.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 11,33 Prozent wieder erreichen.

Zurich Insurance-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 30,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 39,01 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Es stand ein EPS von 4,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zurich Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.

Die Zurich Insurance-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zurich Insurance ein EPS in Höhe von 45,77 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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