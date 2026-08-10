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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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10.08.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Montagvormittag fester

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Montagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Das Papier von Zurich Insurance legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 594,40 CHF.

Zurich Insurance
592.33 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 594,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'570 Punkten steht. Die Zurich Insurance-Aktie zog in der Spitze bis auf 594,40 CHF an. Bei 591,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'900 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Bei 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 5,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 12,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 39,71 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF gegenüber 4,58 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Zurich Insurance wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 12.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 46,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Short 10.55 18.06.2027 158828324
Short 1181.6 18.09.2026 148620520
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2049 11.51 154811679
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Long 22.7231 1.78 158194579
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.2748 6.54 142861036
Short 23.632 1.19 159435570
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