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09.11.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Montagvormittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 628,20 CHF abwärts.
Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 628,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'797 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Zurich Insurance-Aktie ging bis auf 624,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 626,00 CHF. Bisher wurden heute 11'995 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 647,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,99 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,06 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,28 USD. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 4,58 CHF gegenüber 4,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 16.06 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 46,10 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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