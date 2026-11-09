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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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09.11.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag mit Abschlägen

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 629,00 CHF.

Zurich Insurance
630.35 CHF 0.09%
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Die Zurich Insurance-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 629,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'911 Punkten liegt. Die Zurich Insurance-Aktie gab in der Spitze bis auf 624,60 CHF nach. Bei 626,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 80'853 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 647,00 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 2,78 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 521,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Zurich Insurance-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,28 USD aus. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Zurich Insurance die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 46,10 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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