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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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09.11.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit Kurseinbussen

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 628,20 CHF ab.

Zurich Insurance
628.22 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 628,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'866 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 624,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 626,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 42'523 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (647,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,99 Prozent. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 20,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2025 mit 30,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,28 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 46,10 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.8679 18.12.2026 127864719
Long 12579.999 18.12.2026 141057114
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1257.6 20.11.2026 160008757
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3976 11.20 161357412
Long 11.8642 5.89 161893865
Long 24.1846 1.47 162170678
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7688 14.39 158244718
Short 11.6481 5.79 151635306
Short 18.4941 2.61 162170541
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -47.27 114086076
Long 10 -9.74 142861648
Long 12 -17.60 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Long 13’908.93 13.96 SILDBU
Long 13’326.22 8.99 S1BTPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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