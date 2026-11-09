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09.11.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 628,20 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 628,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'866 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 624,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 626,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 42'523 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (647,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,99 Prozent. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 20,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2025 mit 30,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,28 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 46,10 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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