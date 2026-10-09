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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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09.10.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Anleger greifen bei Zurich Insurance am Vormittag zu

Zurich Insurance Aktie News: Anleger greifen bei Zurich Insurance am Vormittag zu

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Zurich Insurance-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 578,20 CHF nach oben.

Zurich Insurance
576.39 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Zurich Insurance legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 578,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'784 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Zurich Insurance-Aktie sogar auf 580,80 CHF. Mit einem Wert von 579,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 8'569 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 9,89 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 38,43 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zurich Insurance 30,00 CHF aus. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.06 Mrd. CHF eingefahren.

Die Zurich Insurance-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Zurich Insurance im Jahr 2028 55,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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