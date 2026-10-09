Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 576,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'807 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Zurich Insurance-Aktie bis auf 580,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 579,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 49'750 Stück.

Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 626,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 521,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,58 Prozent würde die Zurich Insurance-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,43 USD. Im Vorjahr hatte Zurich Insurance 30,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. In Sachen EPS wurden 4,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance.

Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 55,68 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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