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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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09.09.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit Kurseinbussen

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Zuletzt fiel die Zurich Insurance-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 588,00 CHF ab.

Zurich Insurance
585.97 CHF -1.12%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 588,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'983 Punkten notiert. Bei 586,00 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 587,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10'657 Zurich Insurance-Aktien.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 6,07 Prozent niedriger. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 11,39 Prozent würde die Zurich Insurance-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 39,05 USD. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 CHF, nach 4,58 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Am 10.02.2028 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zurich Insurance-Gewinn in Höhe von 45,77 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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