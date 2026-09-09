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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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09.09.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 584,40 CHF ab.

Zurich Insurance
585.23 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 584,40 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'861 Punkten realisiert. Die Zurich Insurance-Aktie sank bis auf 583,60 CHF. Bei 587,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 80'332 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 626,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 6,65 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zurich Insurance-Aktie 12,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zurich Insurance-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 30,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 39,05 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 45,77 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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