Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit Verlusten

Die Zurich Insurance-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 586,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'927 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Zurich Insurance-Aktie ging bis auf 585,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 587,00 CHF. Zuletzt wechselten 43'613 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (626,00 CHF) erklomm das Papier am 28.07.2026. Gewinne von 6,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 521,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 39,05 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. In Sachen EPS wurden 4,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 45,77 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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