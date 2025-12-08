Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.12.2025 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 575,40 CHF.

Zurich Insurance
576.60 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 575,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 12'972 Punkten notiert. Die Zurich Insurance-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 578,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 572,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 574,60 CHF. Bisher wurden heute 51'922 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.

Am 28.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 625,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,65 Prozent. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 519,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 28,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 36,92 USD aus. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,59 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zurich Insurance ein EPS von 4,59 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 16.07 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.07 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Zurich Insurance.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 45,72 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

