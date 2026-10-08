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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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08.10.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Vormittag südwärts

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Vormittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 571,00 CHF.

Zurich Insurance
573.65 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 571,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'656 Punkten steht. Die Zurich Insurance-Aktie gab in der Spitze bis auf 571,00 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 571,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'643 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 9,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 8,76 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 USD belaufen. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16.06 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.06 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Zurich Insurance die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 55,68 USD im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 11.4099 6.02 154868291
Long 24.4426 1.44 161357214
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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