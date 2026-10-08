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08.10.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zurich Insurance zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 575,80 CHF.

Zurich Insurance
576.39 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 575,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'709 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 577,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 571,60 CHF. Bisher wurden heute 83'149 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF. Gewinne von 8,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 521,00 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zurich Insurance-Aktie 9,52 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 USD belaufen. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Am 10.02.2028 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 55,68 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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