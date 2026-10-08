Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Donnerstagmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 572,20 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Zurich Insurance-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 572,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'666 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Zurich Insurance-Aktie bis auf 570,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 571,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 36'270 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,40 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 8,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,43 USD. Im Vorjahr hatte Zurich Insurance 30,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 CHF je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Zurich Insurance dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 55,68 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie
Zurich Insurance-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Zurich-Aktie im Plus: Moody's bestätigt Kreditratings nach Beazley-Zukauf - Ausblick stabil
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
16:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Donnerstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Zürich: SMI zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Donnerstagmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Vormittag südwärts (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.