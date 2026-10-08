Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Donnerstagmittag ins Minus

Um 12:28 Uhr rutschte die Zurich Insurance-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 572,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'666 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Zurich Insurance-Aktie bis auf 570,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 571,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 36'270 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,40 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 8,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,43 USD. Im Vorjahr hatte Zurich Insurance 30,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 CHF je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Zurich Insurance dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 55,68 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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