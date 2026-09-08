Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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08.09.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag kaum bewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Kaum Ausschläge verzeichnete die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 596,80 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Zurich Insurance-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 596,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'119 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Zurich Insurance-Aktie bis auf 597,80 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Zurich Insurance-Aktie bis auf 595,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 597,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'199 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 626,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 4,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 39,05 USD aus. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF gegenüber 4,58 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.06 Mrd. CHF gelegen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 45,77 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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