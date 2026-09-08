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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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08.09.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gibt am Dienstagnachmittag nach

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gibt am Dienstagnachmittag nach

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 589,60 CHF nach.

Zurich Insurance
592.61 CHF -0.86%
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Die Zurich Insurance-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 589,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'065 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Zurich Insurance-Aktie bis auf 588,60 CHF ein. Bei 597,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98'320 Stück gehandelt.

Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 6,17 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 521,00 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 11,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2025 mit 30,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 39,05 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Zurich Insurance wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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