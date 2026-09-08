Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagmittag mit Kursverlusten

Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 591,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'106 Punkten notiert. Die Zurich Insurance-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 589,00 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 597,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55'272 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,89 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zurich Insurance-Aktie 11,87 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 39,05 USD aus. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 CHF, nach 4,58 CHF im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 16.06 Mrd. CHF, gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Experten taxieren den Zurich Insurance-Gewinn für das Jahr 2026 auf 45,77 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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