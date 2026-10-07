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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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07.10.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 575,40 CHF nach.

Zurich Insurance
575.56 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Zurich Insurance-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 575,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'774 Punkten steht. Im Tief verlor die Zurich Insurance-Aktie bis auf 575,20 CHF. Mit einem Wert von 576,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'173 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 626,00 CHF markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 9,45 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,43 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Zurich Insurance die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 55,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 1152 18.12.2026 158569689
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.52 18.06.2027 160910943
Short 576 16.10.2026 159436233
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2911 10.90 140439729
Long 11.4059 5.76 154868291
Long 24.9565 1.18 161357214
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4719 13.12 143508395
Short 10.729 6.67 157925051
Short 16.6377 3.41 161114171
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 12 -10.02 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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