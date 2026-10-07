Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr rutschte die Zurich Insurance-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 574,80 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'768 Punkten liegt. Bei 571,60 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 576,40 CHF. Bisher wurden heute 65'540 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 626,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Zurich Insurance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 30,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 USD. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 16.06 Mrd. CHF gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 55,68 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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