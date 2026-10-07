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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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07.10.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance büsst am Mittwochmittag ein

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance büsst am Mittwochmittag ein

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 573,00 CHF.

Zurich Insurance
572.52 CHF -0.82%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die Zurich Insurance-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 573,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'765 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 572,40 CHF. Mit einem Wert von 576,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 32'314 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Bei 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 8,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 521,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,43 USD belaufen. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 55,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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