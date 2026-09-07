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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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07.09.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 595,40 CHF.

Zurich Insurance
595.14 CHF -0.87%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 595,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'215 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Zurich Insurance-Aktie bis auf 595,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 596,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'562 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (626,00 CHF) erklomm das Papier am 28.07.2026. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 4,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,50 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 39,05 USD. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zurich Insurance ein EPS von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 16.06 Mrd. CHF gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Zurich Insurance-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 45,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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