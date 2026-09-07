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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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07.09.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagmittag mit Abschlägen

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 597,40 CHF abwärts.

Zurich Insurance
596.19 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 597,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'278 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Zurich Insurance-Aktie bei 593,80 CHF. Bei 596,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28'226 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 626,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 4,79 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 521,00 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 39,05 USD ausgeschüttet werden. Zurich Insurance gewährte am 09.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umgesetzt.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Zurich Insurance dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 45,79 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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