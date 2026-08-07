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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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07.08.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag gesucht

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Zurich Insurance konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 592,00 CHF.

Zurich Insurance
591.76 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Zurich Insurance konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 592,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'584 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 594,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 588,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 101'810 Zurich Insurance-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 521,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 13,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 39,91 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Zurich Insurance veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zurich Insurance einen Gewinn von 47,16 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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