Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag im Minus

Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 633,60 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'712 Punkten notiert. Der Kurs der Zurich Insurance-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 632,20 CHF nach. Bei 637,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 47'501 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 647,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,11 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 521,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 21,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,26 USD. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.06 Mrd. CHF gelegen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,08 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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