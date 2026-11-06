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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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06.11.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Nachmittag ins Minus

Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 628,40 CHF.

Zurich Insurance
629.76 CHF -2.23%
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Die Zurich Insurance-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 628,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'722 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Zurich Insurance-Aktie bis auf 625,80 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 637,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 154'455 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 647,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 2,96 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zurich Insurance-Aktie 20,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,26 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Zurich Insurance-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 46,08 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4634 20.11.2026 160008254
Long 12588 18.12.2026 141057114
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1258.8 20.11.2026 160008755
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3614 11.36 161357412
Long 11.7645 6.07 161893865
Long 19.0727 2.70 161595959
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7743 14.24 158244718
Short 11.5486 5.65 151635306
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -47.30 114086076
Long 10 -7.94 142861648
Long 12 -6.24 142861649
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Short 15’649.11 13.99 S9BVAU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Zurich Insurance am 06.11.2026

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