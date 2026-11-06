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06.11.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 628,20 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Zurich Insurance-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 628,20 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'616 Punkten steht. Die Zurich Insurance-Aktie gab in der Spitze bis auf 627,60 CHF nach. Bei 637,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 105'470 Zurich Insurance-Aktien.
Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 647,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 2,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 17,06 Prozent wieder erreichen.
Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,26 USD ausgeschüttet werden. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Es stand ein EPS von 4,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zurich Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 46,08 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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