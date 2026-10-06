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06.10.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Zurich Insurance-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 579,20 CHF nach oben.

Zurich Insurance
579.41 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 579,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'833 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Zurich Insurance-Aktie zog in der Spitze bis auf 579,20 CHF an. Bei 576,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'651 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (626,00 CHF) erklomm das Papier am 28.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 8,08 Prozent zulegen. Bei 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 11,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Zurich Insurance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 30,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 USD. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 16.06 Mrd. CHF gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Zurich Insurance dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,94 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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