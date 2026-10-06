Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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06.10.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Dienstagnachmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 576,40 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 576,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'772 Punkten liegt. Der Kurs der Zurich Insurance-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 580,20 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 576,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 77'093 Zurich Insurance-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 8,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 521,00 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 9,61 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Zurich Insurance-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 USD aus. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zurich Insurance ein EPS in Höhe von 45,94 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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