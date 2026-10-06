Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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06.10.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Mittag fester
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Zurich Insurance-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 578,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 578,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'858 Punkten steht. Bei 580,20 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 576,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 43'922 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 626,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 8,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,43 USD. Im Vorjahr hatte Zurich Insurance 30,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Zurich Insurance veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.
Experten taxieren den Zurich Insurance-Gewinn für das Jahr 2026 auf 45,94 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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