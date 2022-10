Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am schwächer

Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 399,80 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 10'369 Punkten steht. Der Kurs der Zurich Insurance-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 399,70 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 407,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 79'344 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Zurich Insurance am 12.05.2022 vor.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 08.02.2024 werfen.

Experten taxieren den Zurich Insurance-Gewinn für das Jahr 2022 auf 33,52 USD je Aktie.

