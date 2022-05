Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Zurich Insurance-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 447.30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 11'730 Punkten notiert. Der Kurs der Zurich Insurance-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 451.10 CHF zu. Im Tief verlor die Zurich Insurance-Aktie bis auf 444.90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 447.70 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 343'846 Stück.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 38.56 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Die Zurich Insurance Group ist eine weltweit führende Anbieterin von Lösungen in den Bereichen Risikoabsicherung und Vermögensbildung. Das Unternehmen bietet Privat- und Kleinbetrieben, Unternehmen und multinationalen Gesellschaften eine breite Palette an Versicherungs- und Vorsorgeprodukte aus den Bereichen Sach-, Lebens-, Renten-, Unfall-, Kranken-, Fahrzeug- und Haftpflichtversicherungen, sowie Kapitalanlagen, Spar- und Vorsorgeprodukte. Die Unternehmensgruppe stützt sich auf eine starke Position in den Hauptmärkten USA, Grossbritannien, Kontinentaleuropa und Schweiz. Insgesamt betreut der Finanzdienstleistungskonzern Kunden in über 210 Ländern.

Redaktion finanzen.ch