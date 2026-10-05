Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance stabilisiert sich am Montagvormittag

Die Zurich Insurance-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 572,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'698 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 574,60 CHF. Die Abwärtsbewegung der Zurich Insurance-Aktie ging bis auf 572,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 574,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'809 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 9,33 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 9,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,45 USD. Im Vorjahr hatte Zurich Insurance 30,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 45,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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