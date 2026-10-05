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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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05.10.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagmittag gefragt

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagmittag gefragt

Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 575,40 CHF zu.

Zurich Insurance
575.59 CHF 0.56%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Zurich Insurance konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 575,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'726 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Zurich Insurance-Aktie sogar auf 576,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 574,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 37'094 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 8,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 521,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,45 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 16.06 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.06 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 45,93 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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