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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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04.09.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance büsst am Mittag ein

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance büsst am Mittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 601,80 CHF abwärts.

Zurich Insurance
601.99 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 601,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'385 Punkten notiert. Im Tief verlor die Zurich Insurance-Aktie bis auf 600,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 604,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 26'449 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 3,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zurich Insurance-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 30,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 39,05 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zurich Insurance ein EPS von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umgesetzt.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zurich Insurance ein EPS in Höhe von 45,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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