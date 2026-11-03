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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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03.11.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit Aufschlag

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 625,00 CHF.

Zurich Insurance
623.72 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Zurich Insurance-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 625,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'776 Punkten notiert. Die Zurich Insurance-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 625,40 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 624,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'760 Zurich Insurance-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 630,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.10.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,26 USD belaufen. Am 09.02.2017 lud Zurich Insurance zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zurich Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 46,08 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.0854 18.06.2027 158193777
Long 1244.8 20.11.2026 162067298
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1244.8 20.11.2026 160008756
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3224 11.47 159925194
Long 11.8552 6.02 161893866
Long 23.9385 1.64 161595959
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8396 11.52 157975579
Short 10.1203 6.89 151635306
Short 23.4868 1.37 159231724
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -46.71 114086076
Long 10 -9.54 142861648
Long 12 -16.73 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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15.10.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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