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03.11.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 625,00 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Zurich Insurance-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 625,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'776 Punkten notiert. Die Zurich Insurance-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 625,40 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 624,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'760 Zurich Insurance-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 630,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.10.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,26 USD belaufen. Am 09.02.2017 lud Zurich Insurance zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zurich Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 46,08 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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