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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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03.11.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Anleger greifen bei Zurich Insurance am Mittag zu

Zurich Insurance Aktie News: Anleger greifen bei Zurich Insurance am Mittag zu

Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 626,40 CHF zu.

Zurich Insurance
624.75 CHF -0.41%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 626,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'778 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Zurich Insurance-Aktie bis auf 627,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 624,60 CHF. Zuletzt wechselten 32'825 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 630,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,57 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,83 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,26 USD belaufen. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Zurich Insurance dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 46,08 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 625.4 20.11.2026 162067298
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.3842 5.50 161893865
Long 20.5049 2.11 161595959
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2301 10.98 157975579
Short 10.9719 6.36 151635306
Short 27.7956 0.88 159231724
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -46.97 114086076
Long 10 -10.26 142861648
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20.10.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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15.10.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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Zurich Insurance am 03.11.2026

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