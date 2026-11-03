Zurich Insurance Aktie News: Anleger greifen bei Zurich Insurance am Mittag zu

Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 626,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'778 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Zurich Insurance-Aktie bis auf 627,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 624,60 CHF. Zuletzt wechselten 32'825 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 630,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,57 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,83 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,26 USD belaufen. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Zurich Insurance dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 46,08 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren verdient

So stuften die Analysten die Zurich Insurance-Aktie im vergangenen Monat ein

Zurich-Aktie etwas tiefer: ZIF Immobilien Direkt Schweiz will Kapital erhöhen