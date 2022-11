Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von Zurich Insurance zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 428,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 10'708 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Zurich Insurance-Aktie bis auf 429,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 427,60 CHF. Der Tagesumsatz der Zurich Insurance-Aktie belief sich zuletzt auf 95'294 Aktien.

Zurich Insurance liess sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Zurich Insurance-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.02.2023 erwartet. Am 08.02.2024 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 33,09 USD je Zurich Insurance-Aktie.

