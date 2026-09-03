Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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03.09.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance legt am Vormittag zu
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Zurich Insurance-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 597,60 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 597,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'354 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 598,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 595,80 CHF. Bisher wurden heute 5'504 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.
Bei 626,00 CHF markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 4,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zurich Insurance-Aktie 14,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2025 mit 30,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 39,05 USD je Aktie ausschütten. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 CHF, nach 4,58 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 45,79 USD je Zurich Insurance-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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